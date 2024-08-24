По словам эксперта, позиции россиян будут ослабляться в Харьковской области.

Харьковская область из-за своей географической близости может стать регионом, где можно почувствовать влияние Курской наступательной операции на ситуацию в Украине. Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Географически (Харьковская обл. – УНИАН) – это регион, который является близким к Курщине. И оттуда перебрасываются определенные подразделения в Курскую область для того, чтобы враг задержал там наше продвижение на Курщине. Безусловно позиции россиян на Харьковщине будут ослабляться", – сказал Попович.

По его словам, вчерашнее заявление Владимира Зеленского о постепенном вытеснении россиян из Харьковской области может быть связано с украинской операцией в Курской области.

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"В других регионах, где россияне пытаются наступать, это прежде всего Донецкая область, то на этот регион влияния почти нет. Донецкая область будет последней областью откуда Российская Федерация будет забирать подкрепления на Курщину", – добавил военный обозреватель.

Наступление на Харьковщине

22 августа Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области. Тогда сообщалось, что в результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км.

23 августа сообщалось, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) проводят стабилизационные действия на Харьковщине.

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