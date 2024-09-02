Также за сутки украинские воины обезвредили 35 танков и бронемашин врага, 10 артистем, одну РСЗО, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.

Силы обороны ликвидировали 1300 оккупантов за сутки, таким образом с начала широкомасштабного вторжения и на утро 2 сентября потери в личном составе россиян ориентировочно составляют 617600 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Также отмечается, что за период с 24 февраля 2022 года и по сегодня уничтожено из числа вражеского вооружения:

танков - 8601 (+9 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин - 16786 (+26),

артиллерийских систем - 17646 (+10),

РСЗО - 1177 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14537 (+30),

автомобильной техники и автоцистерн - 23925 (+44) единиц,

специальной техники - 2993 (+2).

Война в Украине: новости

Сегодня ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, направив большинство целей на Киев и Киевскую область. Утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по городу крылатые и баллистические ракеты.

Видео дня

Отмечалось, что крылатые ракеты заходили на Киев после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.

По предварительным подсчетам, в воздушном пространстве столицы защитники неба уничтожили более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник.

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