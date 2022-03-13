В одном лишь Берлине тысячи людей вышли на митинг против войны Путина в Украине.

По всей Европе 13 марта 2022 года проходят массовые митинги против войны в Украине с участием десятков тысяч людей.

Об этом пишет ABC News.

В одном лишь Берлине тысячи людей вышли на митинг против войны Путина в Украине. Участники митинга прошли от центральной площади города Александерплац, названной в честь российского императора Александра I, до национального символа Германии – Бранденбургских ворот. Также протестующие прошлись возле российского посольства в Германии.

Люди держали в руках украинские флаги и транспаранты с надписями "Остановите Путина, остановите войну", "Закройте небо, а не глаза", "Спасите украинских детей, закройте небо", "Путин = убийца", "Мир и солидарность для людей в Украине", "Германия, помоги Украине – останови войну".

Также сообщается, что митинги против войны сегодня проходят в Варшаве, Лондоне, Мадриде, Франкфурте, Гамбурге, Штутгарте и других городах Европы.

Одновременно антивоенные акции проходят сегодня и в России, но это в основном одиночные пикеты, большинство участников которых жестко задерживают ОМОНовцы. По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 16:21 по киевскому времени 13 марта было задержано более 658 человек в 35 городах России. Больше всего – по крайней мере 297 задержанных – было в Москве.

Как сообщал УНИАН, также 13 марта безоружные жители Херсона вышли на митинг против российской оккупации города. Люди скандировали "Херсон - это Украина" и требовали, чтобы оккупанты немедленно ушли из города.