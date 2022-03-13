Под обстрел российских войск попал психоневрологический интернат.

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в столичной Пуща-Водицы.

Как сообщает КГГА, на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

"Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга. В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте обстрела работают специалисты.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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