Смелые херсонцы вышли на митинг против российской оккупации и под дулами автоматов назвали захватчиков убийцами.

Безоружные жители Херсона вышли на митинг против российской оккупации города. Люди скандировали "Херсон - это Украина" и требовали, чтобы оккупанты немедленно ушли из города.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, как херсонцы шагают вдоль колонны оккупантов. Захватчики наставили автоматы на безоружных херсонцев, но это их не испугало.

Участники протеста скандировали "Херсон - это Украина", а также требовали немедленно освободить город.

"Освободители, что вы здесь делаете? Убийцы, идите домой", - кричали херсонцы.

В то же время оккупанты молча наблюдали за протестующими, прикрывая лица.

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