Херсонцы назвали оккупантов убийцами и требуют уйти из города / фото REUTERS
Безоружные жители Херсона вышли на митинг против российской оккупации города. Люди скандировали "Херсон - это Украина" и требовали, чтобы оккупанты немедленно ушли из города.
Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов.
На кадрах видно, как херсонцы шагают вдоль колонны оккупантов. Захватчики наставили автоматы на безоружных херсонцев, но это их не испугало.
Участники протеста скандировали "Херсон - это Украина", а также требовали немедленно освободить город.
"Освободители, что вы здесь делаете? Убийцы, идите домой", - кричали херсонцы.
В то же время оккупанты молча наблюдали за протестующими, прикрывая лица.