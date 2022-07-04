В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месторасположении подразделений армии РФ в Украине.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России на территорию Украины Главное управление разведки Минобороны опубликовало свежий радиоперехват.

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месторасположении подразделений армии РФ в Украине.

"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал свой же. Полковник Матьковский", – говорит девушка. Ее собеседник отвечает, что это не единичный случай, когда российские военные "сливают" информацию.

"Это правда. Я потом общалась с ФСБшником Самарским, мой знакомый. Он говорит, да, это все правда. У него на счету 17 миллионов нашли ", – говорит девушка.

Перехваченные разговоры:

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

15 июня в перехваченном телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет.

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