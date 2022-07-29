Россияне уже не ждут победоносного марша по Украине, они и вовсе не понимают, чего им ждать, отметил эксперт.

Маленькой победоносной войны с Украиной не получилось, Россия погружается в новую фазу длинной, утомительной и раздражающей войны, которую сторонники президента РФ Владимира Путина не могут объяснить. Они не готовы признать, что Путин и его армия не могут проломить оборону Украины.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в колонке на НВ.

По его словам, россияне уже не ждут победоносного марша по Украине, они и вовсе не понимают, чего им ждать.

"Произошли незаметные, но очень важные изменения. Война приобрела затяжной стационарный характер. А это значит, что происходит изменения ее восприятия, в том числе, в России. Социологи фиксируют, что на 15−20% населения меньше говорит, что "спецоперация в Украине" их волнует и тревожит. Это первый признак усталости общественного мнения от этих событий", – отметил Орешкин.

Эксперт объяснил, что россияне, которые поддерживали Путина и интересовались войной, так как ждали быстрой и сокрушительной победы, сейчас видят, что не получается:

"…не могут сказать, что им уже не нравится эта война. А говорят – "нет, нам неинтересно, мы не хотим об этом знать". Это значит, что люди перефокусируются на другие события. А других событий внутри жизни России, во всяком случае, позитивных, совсем немного. Чем ближе осень, тем отчетливее будут проявляться результаты санкций".

Ранее политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что Путин загнал себя в угол, ситуация для РФ ухудшается.

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