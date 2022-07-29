Эксперт считает, что из-за принятых санкций в России также серьезные проблемы с ремонтом железнодорожных вагонов и самолетов и значительное падение в сфере производства автомобилей.

Россия в результате энергетического эмбарго сократила добычу нефти на 25%.

Об этом сказал политолог Алексей Буряченко в эфире телемарафона.

"Санкции - это один из наиболее серьезных механизмов экономических, которые очень ощутимо бьют по Российской Федерации... Вследствие энергетического эмбарго на нефть РФ только официально уменьшила добычу нефти на 25%", - сказал он.

Буряченко сообщил, что из-за принятых санкций в России также серьезные проблемы с ремонтом железнодорожных вагонов и самолетов и значительное падение в сфере производства автомобилей.

"Вагоны ремонтировать они не могут. Самолеты они ремонтировать не могут. Нужно разобрать три своих самолета, чтобы отремонтировать один. А производства автомобилей в РФ, по их же данным, уменьшилось на 97%. То есть это фактически крах экономики", - пояснил политолог.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

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