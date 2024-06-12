Депутат Госдумы Шаманов сравнил российских военных с "партизанским отрядом".

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов, бывший главнокомандующий Воздушно-десантными войсками РФ раскритиковал российское Министерство обороны за обеспечение войск некачественным обмундированием, передает Newsweek со ссылкой на росСМИ.

"Публичная критика армии президента Владимира Путина встречается редко, учитывая, что в марте 2022 года российский парламент принял закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до 15 лет за умышленное распространение "фейковых" новостей об армии страны, - напоминает издание. - Кремль использовал закон, чтобы расправиться с теми, кто отклоняется от путинской версии войны, и даже предъявил обвинения и заключил в тюрьму своих собственных военнослужащих за "дискредитацию" вооруженных сил страны".

Отмечается, что, выступая перед Госдумой, Шаманов сравнил российских военных с "партизанским отрядом", заявив, что предоставленная им военная форма очень низкого качества.

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"Качество привозимого и выдаваемого обмундирования просто не подлежит никакой оценке", - заявил генерал-полковник в отставке.

Указывается, что Шаманов возглавлял Воздушно-десантные войска России с мая 2009 года по октябрь 2016 года, а после ухода с этой должности стал председателем комитета Госдумы по обороне.

России не хватает резервов - актуальное

Напомним, военный эксперт Петр Черник заявил, что у России на данный момент нет резервов для проведения прорывных операций одновременно на нескольких участках фронта:

"На эту минуту российских резервов для серьезных прорывных операций хотя бы на глубину дивизии, а это до 15 км, у них нет. Мы в мае поставили абсолютный рекорд по уничтожению их личного состава - почти 39 тысяч. Это на самом деле очень большая цифра. Напомню, что в войне в Афганистане Советский союз за 10 лет потерял всего 15 тысяч личного состава".

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