Россия полностью переводит свою экономику на военные рельсы. Это подтверждает намерения Кремля вести войну на истощение.
"По разным оценкам, Россия может вести боевые действия высокой интенсивности в пределах двух лет. Это при условии, если они будут иметь запас вооружения близкий к текущему. Впрочем, это касается различных категорий вооружения. Поскольку сейчас в России значительно снизилось количество танков, им нужно наращивать темпы производства боеприпасов, но изготовление ракет увеличилось", - отметил в эфире "Еспресо" аналитик Defense Express Сергей Згурец.
По его словам, возможности российского ВПК и экономики будут существенно влиять на ход боевых действий.
"Россия полностью переводит экономику на военные рельсы. Соответственно это приведет к тому, что это увеличит темпы изготовления вооружения в РФ. Именно поэтому сейчас мы имеем гонку вооружений РФ, США, европейских стран и Украины. От темпов изготовления оружия у наших партнеров и Украины непосредственно будет зависеть ход боевых действий. Очень надеюсь, что это понимают наши союзники. В частности, в вопросе изготовления боеприпасов. Мы вошли в формат войны на истощение, где мощности ВПК и экономики будут играть ключевую роль на поле боя", - пояснил эксперт.
Подготовка к длительной войне
В этом месяце Путин сменил кадры в Минобороны РФ: место министра обороны занял Андрей Белоусов, а Шойгу получил должность секретаря Совета безопасности, с которой уволен Николай Патрушев.
Все кадровые перемещения в России свидетельствуют о подготовке РФ к длительной войне, и ни о каких мирных переговорах речь не идет, считает Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий.
Как считают эксперты, эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ.
Кроме того, как писал WP, РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, и этого хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет.