От темпов изготовления оружия у наших партнеров и Украины напрямую будет зависеть ход боевых действий

Россия полностью переводит свою экономику на военные рельсы. Это подтверждает намерения Кремля вести войну на истощение.

"По разным оценкам, Россия может вести боевые действия высокой интенсивности в пределах двух лет. Это при условии, если они будут иметь запас вооружения близкий к текущему. Впрочем, это касается различных категорий вооружения. Поскольку сейчас в России значительно снизилось количество танков, им нужно наращивать темпы производства боеприпасов, но изготовление ракет увеличилось", - отметил в эфире "Еспресо" аналитик Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, возможности российского ВПК и экономики будут существенно влиять на ход боевых действий.

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"Россия полностью переводит экономику на военные рельсы. Соответственно это приведет к тому, что это увеличит темпы изготовления вооружения в РФ. Именно поэтому сейчас мы имеем гонку вооружений РФ, США, европейских стран и Украины. От темпов изготовления оружия у наших партнеров и Украины непосредственно будет зависеть ход боевых действий. Очень надеюсь, что это понимают наши союзники. В частности, в вопросе изготовления боеприпасов. Мы вошли в формат войны на истощение, где мощности ВПК и экономики будут играть ключевую роль на поле боя", - пояснил эксперт.

Подготовка к длительной войне

В этом месяце Путин сменил кадры в Минобороны РФ: место министра обороны занял Андрей Белоусов, а Шойгу получил должность секретаря Совета безопасности, с которой уволен Николай Патрушев.

Все кадровые перемещения в России свидетельствуют о подготовке РФ к длительной войне, и ни о каких мирных переговорах речь не идет, считает Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий.

Как считают эксперты, эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ.

Кроме того, как писал WP, РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, и этого хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет.

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