Ранее о нехватке личного состава в России сообщали аналитики из Института изучения войны.

У России на данный момент нет резервов для проведения прорывных операций одновременно на нескольких участках фронта, заявил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"На эту минуту российских резервов для серьезных прорывных операций хотя бы на глубину дивизии, а это до 15 км, у них нет. Мы в мае поставили абсолютный рекорд по уничтожению их личного состава - почти 39 тысяч. Это на самом деле очень большая цифра. Напомню, что в войне в Афганистане Советский союз за 10 лет потерял всего 15 тысяч личного состава", - сказал Черник.

Военный эксперт также добавил, что сейчас РФ возобновляет свои потери в пределах 30-32 тысяч человек в месяц. И несмотря на то, что Россия до сих пор имеет серьезный мобилизационный ресурс, пока Кремль колеблется с принятием решения о тотальной мобилизации.

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"Для того, чтобы им накопить тот задекларированный ресурс в пределах 300 тысяч - им надо поднимать показатели до 40-50 тысяч. В общем у них есть ресурс - до 3 млн мужчин имеют. Решатся ли они? Пока Путин очень сильно колеблется, поскольку это на самом деле может быть социально ощутимо", - пояснил Черник.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны заявили, что у россиян пока нет достаточного ресурса для того, чтобы проводить масштабные штурмы одновременно на нескольких направлениях.

Накануне стало известно, чем Украина сбила первый российский самолет А-50. По словам заместителя руководителя штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанны Клементе, Силам обороны удалось это сделать с помощью ЗРК "Patriot".

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