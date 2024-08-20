До реки Сейм и закрытия "котла" ВСУ осталось 5 километров.

Украина близка к закрытию "котла" на реке Сейм в Курской области, в окружении там могут оказаться до 3000 российских солдат. Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Как напоминает Bild, с 16 августа украинские войска стали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Это может отрезать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружён территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняет оставшийся проход на востоке.

"Накануне ВСУ захватили там сёла Снагость и Апанасовка, и до реки Сейм и закрытия "котла" им осталось 5 км. При этом, по украинским данным, внутри котла остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат", - пишет издание.

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Как пишет Рёпке, госграница между РФ и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне, но россиянам будет трудно обороняться в случае если ВСУ будут наступать с востока. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. км до реки Сейм, там находится хутор Отруба.

"У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны", — заявил Рёпке.

При этом он отмечает, что это сражение не носит решающий характер, поскольку неизвестно, как много сил осталось у Украины.

Курская область - новости

Как писал NYT, российские войска, защищающие территорию в Курской области, зажатую между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как Украина уничтожила мосты, которые являются единственным путем для пополнения запасов или отступления.

Издание не указывает, сколько российских солдат осталось в районе между рекой Сейм и границей с Украиной, однако отмечает, что на этой территории находится город Глушково, который рассматривается как вероятная следующая цель ВСУ после захвата Суджи.

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