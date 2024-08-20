Хотя это не будет полноценное окуржение, но от нормального снабжения будут отрезаны до несколькизз тысяч российских солдат.

После уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе. Об этом сообщает собственный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Ранее украинские войска взорвали все стационарные мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. И хотя физическое окружение российских войск здесь пока не просматривается, Репке полагает, что эта группировка может оказаться отрезанной от снабжения, когда ВСУ физически подойдут к реке Сейм, лишив россиян последнего сухопутного коридора вглубь Курской области.

По последним данным, подтвежденным геолоцированными фото и видео, ВСУ захватили деревню Вишневка и вышли к железной дороге. Таким образом, украинским войскам осталось пройти лишь 2,6 км до реки Сейм, чтобы закрыть этот условный "котел".

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Чтобы и далее снабжать группировку, россияне пытаются создать понтонные переправы. Но, как отмечает аналитик, ВСУ отслеживают российские мостоукладчики и технику на подъездах к реке и уничтожают ее дронами-камикадзе.

К северу от Вишневки ВСУ захватили село Коренево и сейчас ведут бои за одноимённый посёлок и ж/д станцию, расположенные рядом. Полный захват Коренево также означал бы закрытие "котла", поскольку это лишит россиян последней наземной связи между Глушковским районом и остальной Россией.

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Как писал УНИАН, на южном берегу реки Сейм, где у россиян назревает "котел", сейчас остается около 3 тысяч российских солдат. Общая площадь "котла" составляет около 700 кв. км, т.е. в случае ее захвата подконтрольная ВСУ территория Курской области увеличится более чем в 1,5 раза.

В целом по состоянию на понедельник Украина контролировала около 1250 кв км российской территории, включая более 90 населенных пунктов. Такие данные озвучивал президент Владимир Зеленский.

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