Подразделение создано на базе Российского союза боевых искусств, который активно закупает оружие.

Воюющий против Украины отряд "Союз", который состоит из российских спортсменов, спонсируют "Росатом", Сбербанк и "Русгидро".

Как сообщает издание "Важные истории", в декабре 2022 года в РФ - на церемонии открытия форума боевых искусств "Битва чемпионов-14. Школы против школы" - было объявлено о создании подразделения "Союз", которое состоит из спортсменов, в том числе мастеров спорта.

Соответствующее заявление тогда сделал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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"Отряд создан из всех тех, с кем мы вместе проливали пот на тренировках, которые отправятся на войну в Украину, потому что настоящие бойцы сегодня - те, кто проливает кровь за нашу Родину", - сказал Трутнев.

По данным ресурса, в "Союз" вошли обладатель кубка мира по киокусинкай Виктор Горн, чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, чемпион Европы по киокусинкай Сергей Увицкий (уже погиб) и прочие. Подразделение сформировали на базе Российского союза боевых искусств (РСБИ), который возглавляют Трутнев и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Известно, что у Кириенко 6-й дан по айкидо, а у Трутнева - 7-й по киокусинкай. За год, к декабрю 2023 года, в отряд вступило 145 человек. Обучение и слаживание бойцы проходили в Российском университете спецназа в Чечне. Его основатель, Даниил Мартынов - бывший "альфовец" и помощник Рамзана Кадырова (глава Чечни – УНИАН)", - говорится в сообщении.

По информации "Важных историй", Мартынов является сопредседателем РСБИ, а командует "Союзом" сопредседатель и исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов. При этом, Трутнев и Кириенко лично контролируют обеспечение отряда всем необходимым.

Согласно финансовым документам, которые есть в распоряжении "Важных историй", с началом полномасштабной войны в Украине пожертвования РСБИ значительно возросли: в 2021 году было 56 миллионов рублей, в 2022-м - 194 миллионов, в 2023-м — уже 384 миллионов рублей.

"Основных доноров можно разделить на две группы: компании российского масштаба, в частности входящие в группу "Росатома" (его долгое время возглавлял Кириенко) и компании Дальнего Востока (там полпредом работает Трутнев). Так, в 2022–2023 годах "Росатом" и его дочка перевели 123 миллионов, Сбербанк - 50 миллионов, "Русгидро" (владеет российскими гидроэлектростанциями) - 60 миллионов, "Лукойл" - 50 миллионов, ВТБ - 25 миллионов. Это условная "группа Кириенко", — отмечает ресурс.

По его данным, от "группы Трутнева" самое крупное пожертвование союзу боевых искусств (80 миллионов) поступило от магаданской охранной фирмы "Белый волк", совладелец которого - Антон Глазунов. В LinkedIn он значится, как замдиректора золотодобывающей компании Highland Gold, чье предприятие - Чукотская горно-геологическая компания - также перевело "спортсменам" 9 миллионов рублей. Магаданская золотодобывающая компания "Павлик" перевела 47 миллионов рублей, дальневосточная транспортная группа Fesco и дочка золотодобывающей компании "Полюс" - по 20 миллионов.

По словам расследователей, с 2022 года РСБИ активно закупается в оружейных магазинах, а Трутнев и Кириенко лично ездят на оккупированный РФ Донбасс, чтобы передать "Союзу" снаряжение - средства обнаружения дронов, технику и экипировку, снайперские винтовки.

Согласно соответствующим документам, РСБИ за время войны заплатил московскому оружейному салону "Арсенал" 139 миллионов, производителю винтовок Lobaev Arms - 35 миллионов рублей. Оптическое оборудование РСБИ покупал у компаний "Инновационные оружейные технологии" (на 19 миллионов) и "Навигатор" (на 25 миллионов). Кроме того, Российский университет спецназа в Чечне получил за обучение добровольцев 38 миллионов рублей.

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В 2023 году Богдан подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ. Он проходил военную выучку в испанском городе Толедо, после чего выполнял боевые задания на восточном направлении фронта.

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