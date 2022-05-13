Похищения происходят в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

оссияне вывезли с временно оккупированных территорий Украины 500 тыс. тонн зерна, а также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли у украинских аграриев сельхозтехнику.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

"Оккупанты в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжаются. Мы следим за ситуацией. Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба", – отметил он.

По его словам, зафиксированы факты краж и сельхозтехники. "Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение) можно четко отследить, что она поехала на территорию РФ и Крыма", – подчеркнул первый заместитель министра.

Он добавил, что оккупанты украли и несколько сот килограммов овощей в украинских громад, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Кроме того, у них была попытка экспортировать. Мы через МИД Украины, благодаря международному сотрудничеству заблокировали его импорт в наши государства-партнеры. Поэтому, скорее всего, они его как-то внутренне будут использовать для своих целей", – сообщил Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, по сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Ранее благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного отказались Египет и Ливан.

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