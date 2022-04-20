Россиянин учит своего сына воровать, однако его совсем не интересует, что военный может погибнуть.

Родители оккупантов призывают их мародерить в Украине. Россияне видят в полномасштабной войне шанс разбогатеть.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор оккупантов, который опубликовали в Telegram-канале СБУ.

Так, оккупант позвонил своему отцу и рассказал о том, что ему мало платят. Однако все жалобы прошли мимо ушей мужчины. Он лишь учил сына мародерить и заявил, что тот должен приехать домой с деньгами.

"Не высовывайся!... Твоя задача - победить. Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", - говорит отец российскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Россиянин также посоветовал сыну-оккупанту "компенсировать" нехватку денег кражами. Отец предлагает военному забирать иномарки. Однако оккупант жалуется, что найти уцелевшие машины трудно, ведь российские командиры либо забирают транспорт себе, либо же просто его расстреливают из автоматов.

Даже это не расстроило отца. Он посоветовал сыну воровать запчасти из машин и "прикапывать" их в земле, чтобы потом забрать и продать в РФ. Мужчину не беспокоит, что оккупант может погибнуть. Он смеется и считает, сколько его сын может "заработать" мародерством.

"Наверняка его так омрачила жажда разбогатеть, что он и не думает: "прикопать" могут его собственного сына. Украинские защитники круглосуточно над этим работают!",- добавили в СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ перехватила разговор оккупанта с "зомбированной" матерью, которая не поверила признанию сына в зверствах и убийствах детей.

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