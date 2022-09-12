Депутаты хотят разрешить подписывать контракт для резерва армии многодетным мужчинам.

Российские депутаты придумали новый способ пополнения рядов "пушечного мяса" для отправки в Украину. Мужчины, у которых от трех детей, могут подписать контракт с армией.

Соответствующий документ появился в российской электронной базе.

Изменения предложили депутаты Госдумы РФ во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Поправки намерены внести в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

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Предложения предусматривают, что мужчины, у которых на иждивении трое и больше детей, смогут заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Авторы законопроекта указали, что сейчас данная категория мужчин не может быть призвана на военные сборы независимо от их желания. Они даже не могут заключить контракт на резерв.

Как сообщал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

Кроме того, по состоянию на 12 сентября ВСУ уничтожили 52950 российских оккупантов. Стоит отметить, что еще с весны время от времени появляется в СМИ информация о проблемах с мобилизацией в России. Власти даже начали набирать наемников среди заключенных.

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