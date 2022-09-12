Также за вчера уничтожены еще один самолет врага, 14 танков, 23 боевые бронированные машины, 6 артиллерийских систем, БПЛА и другая техника.

За минувшие сутки ликвидировано около 300 оккупантов, на сегодня войска РФ потеряли почти 53 тыс. бойцов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 52950 (+300 за минувшие сутки) лиц ликвидировано", - указано в сообщении.

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Кроме того, уничтожено технику врага: танки ‒ 2168 (+14) единиц, боевых бронированных машин ‒ 4640 (+23) единиц, артиллерийских систем – 1269 (+6) единиц, самолетов – 243 (+1) единицы, БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1), автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) единиц.

Добавляется, что наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.

За время войны уничтожено вражеских РСЗО – 311 единиц, средств ПВО ‒ 162 единицы, вертолетов – 213, крылатых ракет ‒ 216, кораблей/катеров ‒ 15 единиц специальной техники ‒ 117 единиц.

В Генштабе добавили, что данные об общих потерях врага уточняются.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Россия столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она полагалась при производстве оружия.

По данным американской разведки, из-за санкций Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.

Также ранее британские исследователи оружия обнародовали доклад, опровергает утверждения Кремля о реформировании армии и способности соперничать с западными противниками.

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