Гражданских похитили в городе Новая Каховка, а также в поселках Виноградово и Горностаевка.

На Херсонщине оккупанты в поселке Горностаевка похитили двух мужчин из-за их проукраинской позиции и волонтерской деятельности. Рашисты издеваются над людьми, грабят их дома. А награбленные вещи они вывозят и БТРах и КАМАЗах.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В пгт. Горностаевка российские военные похитили двух местных жителей в возрасте 54 и 71 год за их проукраинскую позицию и волонтерскую деятельность. Сейчас местопребывание мужчин неизвестно. Также гражданских похитили в городе Новая Каховка и С. Виноградово", - добавил он.

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Кроме того, по данным Янушевича, в Херсоне оккупанты захватили две гостиницы в центре города. По предварительной информации, новой "владелицей" помещений является жительница Чернобаевки.

Также в Херсоне россияне обокрали частные дома в переулке 1-й Парковый и квартиры на проспекте Строителей. Забрали бытовую и компьютерную технику, одежду и даже ковры. Вещи вывозили и БТРах и КАМАЗах.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине оккупанты запасаются гражданской одеждой, готовясь к побегу.

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