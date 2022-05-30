Растущие потери среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше снизят возможности России и приведут к дальнейшему моральному упадку.
Об этом говорится в отчете американских экспертов Института изучения войны.
"Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Министерство обороны Великобритании сообщило, что офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону — вместо того, чтобы командовать из тыла и делегировать полномочия нижестоящим офицерам — из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на них "бескомпромиссную ответственность" за их действия. Министерство обороны Великобритании также сообщило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российских вооруженных силах и что продолжающиеся потери этих младших офицеров усложнят командование и управление, особенно в батальоне. Тактические группы (БТГ), собранны из выживших из нескольких других подразделений", - говорится в отчете.
ISW ранее оценили, что продолжающаяся деморализация, плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможности для проведения разумных контрнаступлений, особенно в связи с тем, что российские военные продолжают вкладывать ресурсы в битву за Северодонецк за счет усилий на других направлениях.
"Внутреннее инакомыслие в российских военных кругах, утверждающее, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти. Бывший офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) осудил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что приоритетом "спецоперации" на Украине является освобождение Донбасса. Гиркин заявил, что Кремль отказался от идеологических основ конфликта, сосредоточив внимание на Донбассе, а не на всей Украине. Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины и что понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты. Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", - напомнили в отчете.
По данным экспертов, несогласие Гиркина символизирует продолжающиеся сдвиги в кругах российских военных энтузиастов и бывших военнослужащих.
"Как ранее сообщал ISW, Кремль неоднократно пересматривал свои цели войны в Украине в сторону понижения из-за неудач на поле боя. Кремль все чаще сталкивается с недовольством не россиян, выступающих против войны в целом, а военных и националистических деятелей, недовольных потерями России и недовольных меняющимся отношением Кремля к войне. Российские официальные лица все чаще не могут использовать те же идеологические оправдания вторжения перед лицом явных неудач, а отсутствие конкретных военных достижений в Украине будет по-прежнему разжигать внутреннее недовольство войной", - говорится в сообщении.
В целом, за прошедшие сутки анализа ситуации в Украине эксперты пришли к таким выводам:
- Российские войска продолжали постепенно захватывать районы Северодонецка, но еще не полностью окружили город.
- Российские силы сосредоточились на перегруппировке под Изюмом для возобновления наступления на Славянск и Барвинково и провели лишь незначительные безуспешные атаки. Российские войска постепенно продвигаются к Славянску и в ближайшие недели намерены штурмовать сам город, но вряд ли добьются решающего успеха.
- Российские силы в Харькове продолжают концентрировать свои усилия на предотвращении выхода украинского контрнаступления на международную границу между Харьковом и Белгородом, и в последние дни украинские силы не проводили каких-либо значительных операций в этом районе.
- Ограниченная украинская контратака в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше, но нарушила российские операции. Российские войска предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.
- Рост потерь среди российских младших офицеров еще больше ухудшит моральный дух и возможности командования и управления России.
Напомним, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российским оккупантам удалось продвинуться внутрь Северодонецка, что на Луганщине.