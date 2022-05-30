По данным американских экспертов, оккупантам не удалось полностью окружить Северодонецк.

Растущие потери среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше снизят возможности России и приведут к дальнейшему моральному упадку.

Об этом говорится в отчете американских экспертов Института изучения войны.

"Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Министерство обороны Великобритании сообщило, что офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону — вместо того, чтобы командовать из тыла и делегировать полномочия нижестоящим офицерам — из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на них "бескомпромиссную ответственность" за их действия. Министерство обороны Великобритании также сообщило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российских вооруженных силах и что продолжающиеся потери этих младших офицеров усложнят командование и управление, особенно в батальоне. Тактические группы (БТГ), собранны из выживших из нескольких других подразделений", - говорится в отчете.

ISW ранее оценили, что продолжающаяся деморализация, плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможности для проведения разумных контрнаступлений, особенно в связи с тем, что российские военные продолжают вкладывать ресурсы в битву за Северодонецк за счет усилий на других направлениях.

"Внутреннее инакомыслие в российских военных кругах, утверждающее, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти. Бывший офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) осудил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что приоритетом "спецоперации" на Украине является освобождение Донбасса. Гиркин заявил, что Кремль отказался от идеологических основ конфликта, сосредоточив внимание на Донбассе, а не на всей Украине. Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины и что понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты. Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", - напомнили в отчете.

По данным экспертов, несогласие Гиркина символизирует продолжающиеся сдвиги в кругах российских военных энтузиастов и бывших военнослужащих.

"Как ранее сообщал ISW, Кремль неоднократно пересматривал свои цели войны в Украине в сторону понижения из-за неудач на поле боя. Кремль все чаще сталкивается с недовольством не россиян, выступающих против войны в целом, а военных и националистических деятелей, недовольных потерями России и недовольных меняющимся отношением Кремля к войне. Российские официальные лица все чаще не могут использовать те же идеологические оправдания вторжения перед лицом явных неудач, а отсутствие конкретных военных достижений в Украине будет по-прежнему разжигать внутреннее недовольство войной", - говорится в сообщении.

В целом, за прошедшие сутки анализа ситуации в Украине эксперты пришли к таким выводам:

Российские войска продолжали постепенно захватывать районы Северодонецка, но еще не полностью окружили город.

Российские силы сосредоточились на перегруппировке под Изюмом для возобновления наступления на Славянск и Барвинково и провели лишь незначительные безуспешные атаки. Российские войска постепенно продвигаются к Славянску и в ближайшие недели намерены штурмовать сам город, но вряд ли добьются решающего успеха.

Российские силы в Харькове продолжают концентрировать свои усилия на предотвращении выхода украинского контрнаступления на международную границу между Харьковом и Белгородом, и в последние дни украинские силы не проводили каких-либо значительных операций в этом районе.

Ограниченная украинская контратака в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше, но нарушила российские операции. Российские войска предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

Рост потерь среди российских младших офицеров еще больше ухудшит моральный дух и возможности командования и управления России.

Напомним, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российским оккупантам удалось продвинуться внутрь Северодонецка, что на Луганщине.

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