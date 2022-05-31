За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 150 российских оккупантов. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 30 тысяч 500 человек.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:
- личного состава – 30500 (+150),
- танков ‒ 1358 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20),
- артиллерийских систем – 649 (+6),
- РСЗО – 207 (+2),
- средства ПВО – 93,
- самолетов – 208 (+1),
- вертолетов – 174,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
- крылатых ракет – 120 (+2),
- кораблей/катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),
- специальной техники – 48.
"Наибольшие потери противника наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях", – сообщили в Генштабе.