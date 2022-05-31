Наибольшие потери противника 30 мая наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 150 российских оккупантов. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 30 тысяч 500 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:

личного состава – 30500 (+150),

танков ‒ 1358 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20),

артиллерийских систем – 649 (+6),

РСЗО – 207 (+2),

средства ПВО – 93,

самолетов – 208 (+1),

вертолетов – 174,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатых ракет – 120 (+2),

кораблей/катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),

специальной техники – ​​48.

"Наибольшие потери противника наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях", – сообщили в Генштабе.

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