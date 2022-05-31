Украинские бойцы продолжают уничтожать российских оккупантов / фото REUTERS

За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 150 российских оккупантов. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 30 тысяч 500 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – 30500 (+150),
  • танков ‒ 1358 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20),
  • артиллерийских систем – 649 (+6),
  • РСЗО – 207 (+2),
  • средства ПВО – 93,
  • самолетов – 208 (+1),
  • вертолетов  – 174,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
  • крылатых ракет – 120 (+2),
  • кораблей/катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),
  • специальной техники – ​​48.
Потери России в Украине по состоянию на 31 мая / инфограцика УНИАН

"Наибольшие потери противника наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях", – сообщили в Генштабе.

Вас также могут заинтересовать новости: