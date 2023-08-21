Один из районов Воронежской области посадили на карантин.

В России выявлен новый очаг распространения сибирской язвы. Теперь в соседнем с Украиной регионе – Воронежской области.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, опасную инфекцию выявили в Панинском муниципальном районе, что в 50 км к востоку от Воронежа.

"Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

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Сейчас в регионе проводят противоэпидемические мероприятия – берут пробы в местах потенциального распространения инфекции, ищут лиц, контактировавших с больным.

Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Панинского района. До 16 ноября район будет закрыт для въезда посторонних, а для местных жителей установлен ряд ограничений. В частности им запретили ввозить и вывозить из района восприимчивых животных, перемещать их в пределах района и отправлять на забой. Аналогично запрещено перевозить продукты из этих животных и корма. Введены ограничения для большинства видов транспорта.

Сибирская язва в России

Как писал УНИАН, в июле пять случаев заражения сибирской язвой были зафиксированы в Туве. Очаг инфекции был выявлен в Барун-Хемчикском районе, где один из заразившихся людей участвовал в убое лошади для сдачи мяса.

Однако на этом дело не кончилось. Помещенные на карантин тувинцы с подозрением на сибирскую язву сбежали из больницы. После того, как их снова поймали, врачи разрешили им лечиться "на дому".

Следует отметить, что сибирская язва относится к категории особо опасных инфекций. Она поражает кожу, реже — легкие и кишечник. В основном инфекция атакует сельскохозяйственных животных, но может заразить и людей. В зависимости от типа протекания и штамма инфекции смертность может составлять от 10 до 95%. Особенно при отсутствии надлежащего лечения.

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