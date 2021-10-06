Жителей Тернополя попросили не выгуливать собак возле зооуголка.

В Тернополе в зооуголке парка "Топильче" обнаружили сибирскую язву – острое инфекционное заболевание, которое вызывает палочковидная бактерия.

Как сообщили УНИАН в областном управлении Госпродпотребслужбы после того, как в зооуголке умер пони, при вскрытии животного были выявлены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а увеличение и закругленность краев селезенки вызвало подозрение на сибирскую язву.

Отмечается, что труп животного сожгли, а органы передали на исследование, в ходе которого подтвердили подозрение на сибирскую язву.

В связи с этим на территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.

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Жителей города призвали прекратить кормить с рук животных в зооуголке, а также не выгуливать рядом собак, поскольку это может быть опасно.

На территории зооуголка и парка "Топильче" взяли на исследование пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.

На территории города усилят контроль за работой заведений розничной и оптовой торговли мясной продукцией, а также усилят меры по ликвидации стихийных и несанкционированных мест продажи пищевых продуктов.

Специалистам ветеринарной медицины в пределах Тернополя поручено контролировать состояние здоровья животных в индивидуальных хозяйствах, а при обнаружении фактов гибели – осуществлять отбор патматериала для исследования на сибирскую язву.

Напомним, 3 октября в Тернополе из зооуголка парка "Топильче" сбежали животные. В частности, буйволы свободно днем гуляли по парку, а вечером уже вышли на проезжую часть и начали прогуливаться по набережной.

Автор: Григорий Бондарь