Президент России действительно не понимает последствий того, что он делает, считает экс-депутат Госдумы.

Президент России Владимир Путин профнепригоден, он совершенно не способен прогнозировать последствия того, что делает.

Глава РФ не наделен стратегическим мышлением и не имеет способностей к "многоходовкам", рассказал Александр Невзоров - бывший депутат Госдумы, российский журналист, который получил украинское гражданство, в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, российский лидер не видит даже то, что от него находится на расстоянии нескольких миллиметров.

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"Путин профнепригоден... У любого президента первейшей обязанностью является потребность предвидеть последствия своих поступков. Путин совсем лишен этой способности, он действительно не видит, не понимает последствий того, что он делает", - сказал экс-депутат.

Президентство Владимира Путина в России - что надо знать

Владимир Путин начал руководить россиянами в конце 1999 года - сначала стал исполнять обязанности президента, а 26 марта 2000-го его впервые избрали на должность руководителя государства. Позже Путина еще несколько раз переизбирали на пост президента.

В 2016 году западные СМИ писали, что у президента РФ есть тайные богатства, и что он является самым богатым человеком в Европе. Путина также обвиняли в причастности к политическим убийствам.

Кроме того, президенту России приписывают ряд болезней, в частности, рак предстательной железы, рак поджелудочной железы и раннюю стадию болезни Паркинсона.

В 2014 году РФ под руководством Путина захватила украинский Крым, а также ворвалась на часть Донецкой и Луганской областей. Агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир, были введены серьезные антироссийские санкции.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину и антироссийские санкции были усилены. Ряд государств и Парламентская ассамблея Совета Европы уже признали российский режим террористическим.

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