По словам депутата, цветы дарят те, кто не чувствуют себя мужчинами.

Лучшим подарком для российских женщин на 8 марта будет новая беременность. Такое мнение высказал депутат Госудмы РФ, замглавы комитета по вопросам семьи Виталий Милонов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Я считаю, что лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребёнок — это самая настоящая радость. От бухла — похмелье и всё, пустая посуда, ощущение "бэушности". Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", – заявил депутат.

Также он призвал мужчин "не спаивать" своих женщин, чтобы не допустить "зачатия в пьяном виде" в результате попойки.

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Следует отметить, что Виталий Милонов имеет репутацию ультраконсервативного политика, который регулярно делает подообные заявления в публичном пространстве. Он был в числе инициаторов волны преследований в России лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией – еще с 2011 года.

Волна консерватизма и "семейных ценностей" в РФ

Как писал УНИАН, в последние годы российский диктатор Владимир Путин, развевшийся с женой и живущий с любовницей, решил примерить на себя образ борца за семейные ценности. Помимо постоянных нападок на ЛГБТ-движение, диктатор стал ратовать за многодетность в семьях.

В таких условиях многие российские чиновники и политики тоже стали выступать за ультраконсерватизм и возвращение России к неким "традициям". Например, депутат российского парламента Маргарита Павлова призвала не давать девушкам образования, чтобы они не мечтали о карьере, а рожали детей с самого молодого возраста.

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