Несколько идей, какой можно сделать подарок маме на 8 марта, жене, любимой девушке, коллеге.

В Международный женский день представительницам прекрасного пола принято дарить цветы. И не только. Примерно на этом месте у мужчин начинается "головная боль" - что подарить на 8 марта женщинам? Мы решили облегчить всем немного жизнь и составили список подарков, которыми можно порадовать родных, близких и знакомых дам.

Что можно подарить на 8 марта маме

При выборе подарка на 8 Марта нужно в первую очередь учитывать интересы женщины. И, конечно, то, кем она вам приходится: подарок для мамы на 8 марта, бабушки, жены, дочери, племянницы или коллеги будут разными. Высший пилотаж - подарок на 8 марта своими руками.

Конечно, самая любимая и дорогая женщина в жизни для любого - это мама. Ее хочется порадовать чем-то особенным, и не обязательно дорогим - для мамы в первую очередь важно внимание.

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Каким может быть подарок на 8 марта маме:

духи - любят все мамы и в любом возрасте, главное здесь - угадать с любимым ароматом;

ароматический набор для ванны - еще один беспроигрышный вариант, всегда пригодится;

сертификат на мастер-класс, например, кулинарный, или же видеокурс - даже если мама хорошо готовит, будет рада научиться чему-то новому;

умные весы - такие измеряют вес, а также костную массу, уровень подкожного жира, скорость обмена веществ, и таким образом позволяют контролировать состояние здоровья;

фитнес-браслет - тоже хорошая вещь, которая позволит следить за здоровьем;

техника или инвентарь для кухни - кухонные весы, коврики для теста, градусник для духовки, йогуртница, электровафельница, гриль и т.п., в общем - все то, чего мама так долго хочет;

набор для вязания/вышивания - если мама любит рукодельничать;

планшет - у мамы может быть смартфон, но сериалы на планшете смотреть удобнее;

семейная фотосессия - еще один хороший подарок для мамы на 8 марта, сходите всей семьей к фотографу, будет не только память, но и весело, а новое семейное фото мама сможет поставить в рамку;

ювелирное украшение - пусть оно будет недорогим, но милым и изящным, это тоже - всегда память.

Можно сделать подарок маме на 8 марта своими руками - в школьные годы мамам обычно дарят открытки-аппликации, а во взрослом - можно выписать грамоту в стиле "Лучшая мама", сделать видеоклип с мамой в главной роли, приготовить для нее небольшой ужин или даже испечь торт.

Что подарить женщине на 8 марта (девушке)

Вторая женщина после мамы, которую нужно баловать подарками - жена или любимая девушка. Ей можно подарить:

духи - здесь, как и в случае с мамой, важно угадать с ароматом;

кошелек или стильный клатч - в кошелек не забудьте положить купюру на счастье;

сертификат на курсы - иностранного языка, дайвинга, кулинарные - все зависит от личных предпочтений;

ювелирное украшение - может быть и недорогим, и дорогим, (на усмотрение дарителя), женщины не откажутся ни от какого;

набор косметики - из серии универсальных подарков, чтобы не прогадать, лучше подсмотреть, чем пользуется любимая;

сертификат в магазин белья - намного лучше подарок, чем само белье, с которым можно запросто не угадать;

массажер для ног - понравится и тем, кто много времени проводит на ногах и тем, кто много сидит;

фен-щетка или мультистайлер - для любительниц укладок;

книга или электронная книга - если любимая любит читать;

картина по номерам - необычный подарок на 8 марта, но такая "раскраска для взрослых" очень хорошо успокаивает, что в нынешнее время не помешает.

Маленьким принцессам в честь праздника можно подарить набор для эксперимента, мягкую игрушку, конструктор, настольную игру или книгу - в зависимости от того, что ребенок больше любит.

Что подарить коллегам на 8 марта

Если в рабочем коллективе есть дамы, то их тоже нужно поздравить - это не обсуждается, если вы хотите сохранить на работе дружелюбную атмосферу. Отличными вариантами будут:

кофе или набор чая;

органайзер для рабочего стола;

красивая кружка с надписью (или без), термокружка;

оригинальный USB-накопитель;

красивый ежедневник;

именная ручка;

мыло ручной работы;

подарочный шоколадный набор;

настольная лампа;

сертификат в интернет-магазин косметики.

Каким бы ни был подарок - главное, чтобы был от души. Даже если вы не угадаете с ним, внимание - наиболее ценно. Цветы дарить обязательно.

Ранее мы рассказывали, будут ли в Украине отмечать 8 марта в этом году.

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