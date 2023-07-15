С осени страна-агрессор практикует использование срочников вместо пограничников.

Весной украинская разведка констатировала, что враг собирается призвать 400 тысяч контрактников и 147 тысяч срочников.15 июля Минобороны РФ объявило, что весенний призыв граждан на военную службу завершен – в Вооруженные Силы страны-агрессора и другие воинские формирования призваны и направлены заявленные 147 тысяч человек, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

МО РФ отмечает работу военных комиссариатов, подчеркивая, что они выполнили задачу "в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации". Ведомство также обвиняет страны Запада в мероприятиях, направленных на срыв призыва и дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

К этому моменту, как сообщается, большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев должны получить военно-учетную специальность.

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"Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", – рапортует министерство.

Как в РФ используют срочников во время войны

В октябре российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволил привлекать военнослужащих-срочников к "миротворческим миссиям". Ранее это могли делать только с контрактниками.

С сентября 2022 года солдаты-срочники используются в РФ для охраны границы. В частности, солдаты срочной службы охраняют границы в Белгородской области.

Российские СМИ утверждают, что у солдат срочной службы нет необходимой подготовки, им не хватает экипировки и еды, они погибают в результате обстрелов на приграничье.

Родственники срочников жаловались, что они живут в блиндажах, ходят в наряды и несут караул, как пограничники, при этом сами пограничники и росгвардейцы прячутся за ними.

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