Ранее это могли делать только солдаты, которые проходят военную службу по контракту.

Президент Российской Федерации Путин подписал закон, который позволит привлекать к "миротворческим миссиям" военнослужащих-срочников.

Ранее принимать участие в таких миссиях могли только контрактники. В опубликованном на интернет-портале правовой информации документе говорится, что теперь привлекать смогут всех военнослужащих, прошедших специальную подготовку.

Также он принял поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент РФ наделяется полномочиями по "защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству".

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Путин принял ряд новых законов: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Путин подписал указ, позволяющий депортировать с оккупированных территорий Украины людей, которые не хотят получать российский паспорт.

Сегодня был подписан закон, согласно которому людей, получивших гражданство, могут его лишить за "дискредитацию" армии РФ, дезертирство и "призывы к экстремизму".

Кроме того, диктатор подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену, ужесточил наказание за терроризм и диверсии, а также ввел уголовную ответственность "за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций".

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