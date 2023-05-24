Российская пропаганда сломалась после событий на Белгородщине и не может четко объяснить определенные ключевые сообщения даже для внутренней аудитории.

Информация российской стороны о больших потерях, которые якобы понесли повстанцы в Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Украинской разведке все известно о том, что происходит на Белгородщине, но какие-то официальные заявления, я думаю, будут давать представители самих подразделений организации "РДК" и Легиона "Свобода России". Что касается событий на Белгородщине, то сейчас со стороны оккупационных властей там наблюдается продолжение паники, хаоса и неопределенности", - сказал он.

По его словам, среди интересных моментов, на которые стоит обратить внимание и которые дезориентировали в том числе кремлевские власти, это то, что к повстанцам прекрасно относится население Белгородской области.

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"То есть большая лояльность к представителям "РДК", к представителям легиона" Свобода России " от жителей Белгородщины, восприятие их посылов, их ключевых сообщений. И собственно та эвакуация, которая происходила органически и стихийно, была не от представителей РДК и Легиона, а началась она после нанесения авиаударов, артиллерийских ударов по помещениям рядовых белгородцев. Поэтому такое отношение к оккупационным властям", - заявил Юсов.

Относительно информации российской стороны о больших потерях, которые якобы понесли повстанцы, по словам Юсова, она не соответствует действительности. "Эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки, не более. Там было много смешных вещей: и генерал, который лично руководил освобождением улицы, другие забавные моменты", - сказал он.

Он подчеркнул, что российская пропаганда сломалась после событий на Белгородщине и не может четко объяснить определенные ключевые сообщения даже для внутренней аудитории. "Весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее внутрироссийское противостояние между свободными людьми и преступным режимом," - отметил Юсов.

По его словам, информация о переброске российских войск с фронта фронта в Россию проверяется.

"Да, такая информация есть, она сейчас проверяется и отслеживается. Мы должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, это не очень быстрый процесс, он требует подготовки и реализации. Поэтому мы наблюдаем и внимательно следим за этой информацией", - добавил он.

"Рейд" повстанцев в Белгородскую область - главное

В начале недели, 21 мая 2023 года, российские добровольцы из "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили так называемый рейд в Грайворонский район Белгородской области. В украинской разведке прорыв добровольцами границы РФ назвали "спецоперацией" самих русских.

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