Для увеличения численности военнослужащих контрактной службы они анонсировали призыв более 400 тыс. человек.

Россия способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. Он считает наиболее вероятным, что Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения.

"При этом для предотвращения протестов, прежде всего в густонаселенных регионах, режим Путина избегает массовой мобилизации из центральных регионов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, и отдает приоритет призыву в Вооруженные силы лиц из наиболее депрессивных районов. Для увеличения численности военнослужащих контрактной службы врагом анонсирован призыв более 400 тысяч человек. В то же время спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек", - сказал он.

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"Но, учитывая ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в России, проведение агитационных кампаний на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не изъявляет желания заключать контракты с разрекламированной так называемой второй армией мира", - добавил Громов.

Он отметил, что военкоматы РФ признают отставание в выполнении планов призыва на контракт. По его словам, в течение трех месяцев в Волгоградской области из 7 тыс. 800 человек, запланированных на год, призвано лишь 134, что составляет 7% от квартальной потребности. В Саратовской области - из 7 тыс. 600 призвано 270, это 14%.

"Кремль выискивает новые способы привлечения населения в ряды своих ВС для восполнения потерь. Так, определены задачи по разработке судебными исполнителями механизма добровольного привлечения финансовых должников к военной службе по контракту, ускорения рассмотрения уголовных производств за экономические преступления и побуждения подозреваемых добровольно заключать контракты для дальнейшего прохождения военной службы. С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан - таджиков, узбеков и представителей других национальностей, которые подлежат выдворению из РФ и еще ждут депортации, особенно тех, кто имеет семьи в РФ", - рассказал Громов.

Кроме того, он отметил, что в РФ и на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование альтернативных ЧВК. По оценкам, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как ЧВК "Вагнер".

"Но в целом не стоит недооценивать мобилизационные возможности страны-агрессора. Ввиду значительного мобилизационного ресурса, Россия способна полностью обеспечить собственные ВС личным составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул военный.

Мобилизация в РФ: что известно

Как известно, в сентябре 2022 года российский президент Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. В ноябре он публично объявил о ее завершении.

Несмотря на эти заявления, в РФ продолжалась скрытая мобилизация. Уже в январе в Кремле заявили, что частичная мобилизация действует, поскольку охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Весной российский правозащитник Павел Чиков сказал, что как минимум в 35 регионах начали активно рассылать повестки. Кроме того, российские студенты начали получать повестки в личных кабинетах университетских сайтов.

На днях Госдума РФ одобрила ряд поправок, согласно которым россияне будут получать повестки не только в бумажном, но и в электронном виде. Теперь они не смогут уехать из страны, пока не придут в военкомат. Кроме того, им могут запретить регистрировать недвижимость и автомобили.

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