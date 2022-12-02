Редакция приняла решение удалить якобы неправильно понятую фразу журналиста из повторов и из записи эфира.

В эфире российского канала "Дождь", который позиционирует себя как оппозиционный и в настоящее время базируется в Латвии, прозвучала фраза о помощи мобилизованным на войну против Украины россиянам.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", – сказал ведущий Алексей Коростелев, призвав отправлять сообщения на почтовый ящик телеканала.

Это заявление, воспринятое как признание в том, что канал поддерживает участников кровавой войны против Украины, вызвало волну возмущения в социальных сетях. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко принёс извинения и заверил, что никакой помощи армии РФ канал не оказывает.

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"Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации", – написал он.

Дзядко также сообщил, что поскольку прозвучавшая в эфире фраза "вводит в заблуждение зрителей", редакция приняла решение удалить ее из повторов и из записи эфира.

Что известно о телеканале "Дождь"

Российский информационный телеканал "Дождь" основала журналистка Наталья Синдеева. Он был запущен в 2010 году. В 2013 году телеканал распространял расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о незадекларированной недвижимости у чиновников путинской партии "Единая Россия". После этого руководительница телеканала заявляла о препятствовании деятельности журналистов со стороны Кремля.

С марта 2014 по январь 2017 телеканал транслировался в Украине – вместо части других российских каналов, которые были изъяты из эфира из-за пропаганды агрессии. Впоследствии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение о его исключении из перечня иностранных программ. Это произошло в связи с тем, что были зафиксированы многочисленные нарушения украинского законодательства. Кроме этого, Нацсовет пришел к выводу, что телеканал прибегал к сознательному искривлению информации о государственных границах Украины и пропагандировал посягательство на территориальную целостность Украины.

С августа 2021 года телеканал внесен в российский реестр СМИ, являющихся "иностранными агентами", несмотря на то, что среди его владельцев нет иностранных физических и юридических лиц. С марта 2022 года телеканал запрещен в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение связано с освещением войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов покинули Россию на фоне угроз коллективу. С марта по июль 2022 года "Дождь" не вещал. Вещание было возобновлено из студии в Риге 18 июля.

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