Журналиста российского телеканал "Дождь" Коростелева пустили в Украину

По его словам, это случилось "после 10 часов гуляний по аэропорту и кучи писем и публикаций".

Корреспонденту российского телеканал "Дождь" Алексею Коростелеву разрешили пересечь границу Украины в аэропорту Борисполь (Киев).

Об журналист написал на своей странице в Facebook.

После 10 часов гуляний по аэропорту и кучи писем и публикаций, меня впустили в Киев", - заявил он в обновленном сообщении, в котором он ранее писал о его недопуске украинскими пограничниками в Украину.

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Как сообщал УНИАН, ранее на телеканале "Дождь" заявляли, что Государственная пограничная служба Украины отказала их корреспонденту Алексею Коростелеву в пересечении границы, предъявив ему соответствующий документ в аэропорту «Борисполь» (Киев). Причиной было якобы корреспондент не подтвердил цель поездки в Украину, а также наличие достаточного количества денег - из расчета 50 долларов на каждый день пребывания в стране. Также в документе якобы сказано, что у Коростелева нет приглашения от организаторов тренинга по журналистским расследованиям, который организовал консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation) и куда российский журналист якобы ехал.

На телеканале уверяли, что за последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию, а в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также в аннексированном Крыму он не был.