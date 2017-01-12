МИД РФ пожалуется ОБСЕ из-за запрета в Украине российского телеканала "Дождь"

Об этом в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ", - написала она.

Ранее стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании принял решение, которым обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, данный телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло.

«Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, - это вопрос Крыма. Мы знаем, что ответ на вопрос «Чей Крым?» ставит точки над і, как воспринимать того или иного человека. Журналисты «Дождя» ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи», - заявил он.