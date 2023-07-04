В Забайкальском крае жители поселка Куанда объелись мясом медведя и загремели в больницу с отравлением.
Подробности инцидента утончило правительства региона в Telegram 3 июля. Отмечается, что за помощью к врачам с жалобой на отравление обратилось девять человек, среди них ребенок.
Уточняется, что недомогание россияне почувствовали после употребления в пищу мяса медведя.
"По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз", - говорится в сообщении.
По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы мяса медведя отправили на экспертизу в краевую ветеринарную лабораторию для идентификации бактерий.
При этом пропагандисткие "РИА Новости" выяснили, что после "лакомства" медведем шесть человек госпитализировали. Еще трое россиян лечатся на дому.
В Украине заметили медведя в нетипичном месте
Напомним, что 28 июня жителей Ровенской области призвали ко бдительности из-за появления медведя.
Украинцы в комментарии ТСН рассказали, что зафиксировали следы "косолапого" в области по отпечаткам лап. Также животное подозревают в разрушении местной пасеки.
Отмечалось, что "разгуливающий" медведь - нетипичное явление для Полесья.