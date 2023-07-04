З жалобой на отравление к врачам обратились 9 россиян, включительно с ребенком. Некоторых пришлось госпитализировать.

В Забайкальском крае жители поселка Куанда объелись мясом медведя и загремели в больницу с отравлением.

Подробности инцидента утончило правительства региона в Telegram 3 июля. Отмечается, что за помощью к врачам с жалобой на отравление обратилось девять человек, среди них ребенок.

Уточняется, что недомогание россияне почувствовали после употребления в пищу мяса медведя.

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"По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз", - говорится в сообщении.

По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы мяса медведя отправили на экспертизу в краевую ветеринарную лабораторию для идентификации бактерий.

При этом пропагандисткие "РИА Новости" выяснили, что после "лакомства" медведем шесть человек госпитализировали. Еще трое россиян лечатся на дому.

В Украине заметили медведя в нетипичном месте

Напомним, что 28 июня жителей Ровенской области призвали ко бдительности из-за появления медведя.

Украинцы в комментарии ТСН рассказали, что зафиксировали следы "косолапого" в области по отпечаткам лап. Также животное подозревают в разрушении местной пасеки.

Отмечалось, что "разгуливающий" медведь - нетипичное явление для Полесья.

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