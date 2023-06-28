Зверь разрушил местную пасеку.

В лесах Ровенской области заметили медведя, местных жителей призывают быть осмотрительными.

Как говорится в сюжете ТСН, в области заметили отпечатки больших лап, их сфотографировали и показали специалистам - те сразу определили, кому они принадлежат. Уже впоследствии выяснилось, что зверь мог разрушить пасеку на территории одного из производственных хозяйственных кооперативов.

Поскольку медведи в Ровенской области не водятся, специалисты предполагают, что животное могло прийти туда с территории Беларуси или сбежать из нелегального зверинца. В Северо-Западном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства предупредили, что медведи занесены в Красную книгу Украины.

Украинцам посоветовали не паниковать и не вести себя громко в случае встречи с медведем, потому что он может напасть. "Для человека - это шанс на выживание до нуля. Это сильный зверь, вес которого достигает 300, а то и более килограмм", - сказал руководитель охотничьего отдела Юрий Штогун.

Медведи в Украине

Напомним, весной в одном из поселков Закарпатья нашли маленького медвежонка. Его забрали и отвезли на реабилитацию в природный парк "Синевир".

В начале этого года сообщалось, что в Карпатах из-за аномально теплой погоды проснулись бурые медведи. Специалисты отмечали, что животные из-за этого были голодны и злы.

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