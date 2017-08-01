В России медведи съели тонну рыбы, которую высыпал пьяный водитель грузовика (фото)
09:38, 01 августа 2017Русский міръ
2198 0
Сейчас нет рыбы в реках, зато медведям удалось полакомиться на дороге.
Оплошность водителя подарила медведям пиршество / Фото twitter.com/ii_zhi
Близ города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из проезжавшего грузовика, заявили в администрации Николаевского района, передает РБК.
Читайте такжеКенийский марафонец смог убежать от двух медведей во время тренировки в США
Грузовик высыпал на дороге около тонны рыбы, когда ехал на подъем. Водитель перевозил груз из рыболовецкого колхоза. Местные жители утверждают, что водитель был пьян.
"Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели", - рассказали журналистам в районной администрации.
Улов рыбного колхоза не доехал до пункта назначения / Фото twitter.com/ii_zhi
Как сообщал УНИАН, в июле медведь проник на кухню американца, пока тот спал. Животное провело там пять часов, сумев даже заглянуть в холодильник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter