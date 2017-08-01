В России медведи съели тонну рыбы, которую высыпал пьяный водитель грузовика (фото)

Близ города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из проезжавшего грузовика, заявили в администрации Николаевского района, передает РБК.

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Грузовик высыпал на дороге около тонны рыбы, когда ехал на подъем. Водитель перевозил груз из рыболовецкого колхоза. Местные жители утверждают, что водитель был пьян.

"Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели", - рассказали журналистам в районной администрации.

Как сообщал УНИАН, в июле медведь проник на кухню американца, пока тот спал. Животное провело там пять часов, сумев даже заглянуть в холодильник.