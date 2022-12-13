На Донбассе был ликвидирован завербованный в ЧВК "Вагнер" зек Олег Дзарахохов по кличке "Колобок", уроженец Южной Осетии.
За совершенные преступления Дзарахохов в 2016 году был приговорен к 19 годам лишения свободы.
До тюрьмы осетин подрабатывал киллером в местной банде.
Дзарахохов был ликвидирован в боях под Бахмутом еще месяц назад. "Вагнеровца" вместе с другими российскими наемниками накрыли украинские минометчики, когда те штурмовали позиции ВСУ.
В России киллеру дали медаль "За отвагу".
Российские пропагандисты отмечают "геройство" зэка, брошенного в качестве пушечного мяса на позиции ВСУ.
Вербовка зэков в ВС РФ
Начиная с сентября главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал турне по тюрьмам России в надежде пополнить состав своей потрепанной "частной компании" пушечным мясом.
В отличие от частично мобилизованных россиян заключенные были почти сразу брошены на передовую.
Потери россиян в войне с Украиной
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 95 260 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
По словам представителя Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого, на востоке россияне начинают испытывать дефицит запасов боеприпасов 122 и 152 мм.
По подсчету военного эксперта Ивана Киричевского, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ уже также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества.
В боях против ВСУ враг потерял и более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.