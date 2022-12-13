Дзарахохов был ликвидирован в боях под Бахмутом еще месяц назад.

На Донбассе был ликвидирован завербованный в ЧВК "Вагнер" зек Олег Дзарахохов по кличке "Колобок", уроженец Южной Осетии.

За совершенные преступления Дзарахохов в 2016 году был приговорен к 19 годам лишения свободы.

До тюрьмы осетин подрабатывал киллером в местной банде.

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Дзарахохов был ликвидирован в боях под Бахмутом еще месяц назад. "Вагнеровца" вместе с другими российскими наемниками накрыли украинские минометчики, когда те штурмовали позиции ВСУ.

В России киллеру дали медаль "За отвагу".

Российские пропагандисты отмечают "геройство" зэка, брошенного в качестве пушечного мяса на позиции ВСУ.

Вербовка зэков в ВС РФ

Начиная с сентября главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал турне по тюрьмам России в надежде пополнить состав своей потрепанной "частной компании" пушечным мясом.

В отличие от частично мобилизованных россиян заключенные были почти сразу брошены на передовую.

Потери россиян в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 95 260 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого, на востоке россияне начинают испытывать дефицит запасов боеприпасов 122 и 152 мм.

По подсчету военного эксперта Ивана Киричевского, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ уже также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества.

В боях против ВСУ враг потерял и более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.

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