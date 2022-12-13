Преимущество россиян в снарядах существенно снизилось.

Украинские военные на востоке фиксируют истощение у противника запасов боеприпасов 122 и 152 мм, которые враг вынужден уже доставлять из отдаленных регионов.

Как сообщил в эфире национального телемарафона представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый, самой горячей точкой Восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов врага.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и даже изменили тактику, однако им это не удается.

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"ВС Украины заставляют противника менять тактику. Наемники с опытом из ЧВК "Вагнер" обучают новоприбывших базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-то тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону", – рассказал Череватый.

Он добавил, что преимущество врага в снарядах существенно снизилось.

"Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. В то же время наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", – подчеркнул Череватый.

Дефицит вооружения в России

По подсчету военного эксперта Ивана Киричевского, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества. В боях против ВСУ враг потерял и более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.

По словам Киричевского, Кремль не смог наладить перевод ОПК на "военные рельсы", что вылилось в рост дефицита вооружения для захватчиков. А вторая волна мобилизации только это усилит, считает аналитик.

Согласно прогнозам западных аналитиков, до начала 2023 года Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или к старым запасам.

В то же время западные СМИ констатируют, что Россия продолжает производить высокоточное оружие, несмотря на наложенные санкции. Пока неизвестно, закупает ли Москва технологии в обход существующих ограничений, или пополнила арсеналы накануне вторжения 24 февраля.

Отдельно известно о военной поддержке Путина Северной Кореей и углублением сотрудничества Кремля с иранским режимом.

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