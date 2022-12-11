Для мобилизованных просто не найдется оружия.

Россия готовит вторую волну мобилизации, но обеспечить "мобиков"оружием будет тяжело – Путин не перевел "оборонку" на "военные рельсы".

Как пишет в Facebook аналитик Defense Express Иван Киричевский, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ уже также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества.

Чтобы пополнить уничтоженное, Минобороны РФ хотело возобновить производство БМП-1 и БМП-2 на "Курганмашзаводе", но руководство завода "уперлось", пишет Киричевский. "Поэтому в итоге "Курганмашзавод" продолжает выполнять контракт на специфически проблемные БМП-3 и "осваивает бюджет" на проект легкого танка "Спрут-СДМ", для которого с какой-то кстати продолжают чертить даже "программируемые" боеприпасы", – поясняет аналитик.

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Более того, в боях против ВСУ армия РФ потеряла более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.

"В этой войне русские уже пошли на такие шаги, как "реанимация" гаубиц Д-1 времен Второй мировой, расконсервация крупнокалиберных типов САУ "Пион" и "Тюльпан" и снятие с хранения САУ 2С5 "Гиацинт". Но даже при таких шагах максимум, который удавалось накопить оркам на фронте, – до 1500 стволов всех типов. Возможно, враг при этом надеется на глубину своих запасов снарядов калибра 152-мм. Но ведь снарядные арсеналы у россиян тоже не бездонные", – отмечает Киричевский.

По словам аналитика, даже на мобилизационное производство стрелкового оружия россияне оказались организационно несостоятельными. Не ожидает Киричевский и поставок РФ от Ирана оружия в промышленных масштабах, учитывая, что армия Ирана не насчитывает даже полмиллиона человек.

"Россияне сейчас не в той "ресурсной базе", чтобы наступать хотя бы "в стиле лета 2022 года", даже сочетание "артиллерия + пехота + остатки бронетехники" под Бахмутом не дает им желаемого результата. Россияне упустили время, не провели "перевод промышленности на военные рельсы". И это промедление станет одним из важных факторов, что приведет к победе Украины на поле боя", – пишет Киричевский.

Война в Украине зимой – прогнозы

Американская разведка прогнозирует снижение темпов боев в зимний период. По словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, и украинские, и российские военные попытаются провести переоснащение и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы.

Также в США считают, что Россия сосредоточится на ударах по критической инфраструктуре, чтобы "заморозить" Украину и подорвать "боевой дух" в тылу.

Напротив, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает одно важное преимущество ВСУ перед ВС РФ – обмундирование. Украинское командование это может использовать, запутав врага.

Вместе с тем, как пишет The Guardian, подвоз боеприпасов на передовую замедлится из-за погодных условий.

Скептические настроения не подорвали военную поддержку Западом Украины. На седьмом заседании "Рамштайна" было принято решение помочь ВСУ с оружием, чтобы "не сбавлять темпы" в наступлениях.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения.

По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.

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