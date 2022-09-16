400 заключенных в фургонах повезли "для учебы, в один из южных регионов России".

В Тамбовской области заметили колонну из более восьми фургонов Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) с завербованными зеками для войны против Украины.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "База".

По данным канала, 400 заключенных, собранных в колониях Тамбовской области, в фургонах повезли "для учебы, в один из южных регионов России".

Видео дня

Еще одну колонну из 10-12 автобусов ФСИН заметили в Белгороде - на границе с Украиной.

Как писал УНИАН, после поражения в Харьковской области россияне в два раза усилили скрытую мобилизацию, однако вербуют граждан выборочно - чтобы минимизировать социальную напряженность.

Институт изучения войны подтверждает, что российское командование, которое планировало захватить Киев за три дня, за полгода полномасштабной войны истощило большую часть сил, переброшенных из стран бывшего СССР в Украине.

Украинская разведка подтверждала, что из-за больших потерь и, соответственно, массового отказа наемников от участия в "спецоперации" Россия была вынуждена приостановить отправку новых "добровольцев". А это, по мнению того же Института изучения войны, позволит ВСУ консолидировать силы после боев за Харьковщину и возобновить наступление.

На днях в сети появилось видео с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожином, отснятое в одной из российских колоний, когда тот призвал заключенных вступать в добровольческие батальоны для войны против Украины.

Именно Пригожин, утверждают военные аналитики, становится "лицом войны", тогда как главу Минобороны РФ Шойгу якобы устранили из-за провала на Харьковщине.

Вас также могут заинтересовать новости: