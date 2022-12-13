На войне в Украине ликвидировано уже более 95 тысяч оккупантов.

Защитники Украины обновили потери РФ до новой "яркой цифры". За минувшие сутки военные уничтожили 500 врагов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили около 95260 человек (+500 за минувшие сутки).

Также уничтожено: РСЗО – 404 единиц (+7 за минувшие сутки), артиллерийских систем – 1931 (+2) од, боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2) од, автомобильной техники и автоцистерн – 4549 (+5) ед., специальной техники ‒ 170 (+1).

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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено: танков ‒ 2966 единиц, средств ПВО ‒ 211, самолетов – 281, вертолетов – 264, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617, крылатых ракет ‒ 592, кораблей /катеров ‒ 16 единиц.

Потери и поражения РФ

В РФ становится "тревожнее", ведь взрывы там раздаются все чаще. Так, ночью "прилетело" в Брянскую область. Взрывы произошли в воинской части.

Однако РФ пытается продолжать полномасштабную войну. Запасов у страны-агрессора все меньше. СМИ сообщили, что Путину уже приходится использовать боеприпасы 40-летней давности.

Кроме этого, утром уже стало известно о новых успехах ВСУ. Защитники Украины отбили оккупантов в районах 16 населенных пунктов.

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