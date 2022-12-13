Защитники Украины обновили потери РФ до новой "яркой цифры". За минувшие сутки военные уничтожили 500 врагов.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили около 95260 человек (+500 за минувшие сутки).
Также уничтожено: РСЗО – 404 единиц (+7 за минувшие сутки), артиллерийских систем – 1931 (+2) од, боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2) од, автомобильной техники и автоцистерн – 4549 (+5) ед., специальной техники ‒ 170 (+1).
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено: танков ‒ 2966 единиц, средств ПВО ‒ 211, самолетов – 281, вертолетов – 264, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617, крылатых ракет ‒ 592, кораблей /катеров ‒ 16 единиц.
Потери и поражения РФ
В РФ становится "тревожнее", ведь взрывы там раздаются все чаще. Так, ночью "прилетело" в Брянскую область. Взрывы произошли в воинской части.
Однако РФ пытается продолжать полномасштабную войну. Запасов у страны-агрессора все меньше. СМИ сообщили, что Путину уже приходится использовать боеприпасы 40-летней давности.
Кроме этого, утром уже стало известно о новых успехах ВСУ. Защитники Украины отбили оккупантов в районах 16 населенных пунктов.