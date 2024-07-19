Захватчик также воевал в Афганистане и Чечне.

На войне в Украине уничтожили российского спецназовца Анатоля Гончара, который был прославившимся военнослужащим, благодаря написанию книг, среди которых - "Приказ - погибнуть". О гибели Гончара сообщил волонтер Сергей Стерненко.

"Выполнил приказ", - написал он.

Среди произведений Гончара такие как "Боевой выход", "Флаг и его группа", "Однокурсник президента" и другие. Но наибольшую известность Гончар получил из-за книги "Приказ - погибнуть".

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Анатолий Гончар - что известно об оккупанте

Согласно открытым источникам, Анатолий Гончар (настоящая фамилия Еременко) - российский поэт и прозаик, родился 6 января 1965 года в селе Хорошавка Инжавинского района Тамбовской области. Военнослужащий. Проходил службу в Афганистане (1987- 1989 годы). Участвовал в "контртеррористической операции" на территории Чеченской республики в должности командира разведывательной группы специального назначения.

Стихи и прозу писал с 1989 года. Под псевдонимом Александра Скифа он выпустил несколько поэтических сборников, в последние годы писал "остросюжетное" чтиво, которое подписывал Анатолий Гончар.

Неповиновение в российской армии

Как сообщал УНИАН, недавно сотрудники ГУР перехватили разговор оккупантов, который свидетельствует, что в армии РФ за неповиновение расстреливают не только рядовых, но и офицеров.

Один такой случай обсуждали в телефонном разговоре российский оккупант и его отец. Во время разговора отец убеждает сына-оккупанта не брать с собой в часть новый телефон, чтобы избежать споров с командованием. Аргументирует он это историей одной из российских бригад, где офицеры не поделили что-то с командиром и выпустили в него 11 пуль. Якобы, убили за то, что он выступал "против" - хотел сохранить личный состав.

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