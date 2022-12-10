У российского военного преступника было три ордена "За мужество" за убийство гражданских.

Появились подробности ликвидации одного из самых элитных экипажей российских войск в Украине. Подтверждена гибель майора, управлявшего Ка-52 ("Аллигатор"), Алексея Боровикова с позывным "Борода".

Как пишет в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), Боровиков отметился убийствами гражданского населения не только в Украине, но и в Сирии.

Военный имел от Путина три ордена "За мужество".

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Штефан добавил, что ждет подтверждения ликвидации его сообщника, летчика с позывным "Сифон".

ВСУ уничтожили элитный экипаж россиян Ка-52 - что известно

Экипаж Ка-52 был подбит 4 декабря воинами Днепровской зенитной ракетной бригады. Позже ликвидацию подтвердили и кремлевские пропагандисты.

В России добавили экипаж на всех членов имел шесть орденов "мужества" и больше всего "результативных" вылетов.

Ликвидированных представили к "золотым звездам героев" России.

Потери россиян в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 93 760 оккупантов. Среди прочего, уничтожено 281 самолет и 264 вертолета.

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