Украинские защитники сегодня сбили очередной российский вертолет Ка-52.
"Сегодня, около 14:00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Потери России в Украине
Российская армия продолжает нести потери в Украине.
Как сообщал УНИАН, за сутки украинские защитники уничтожили еще более 550 оккупантов, всего с начала полномасштабного российского вторжения потери врага возросли до 91 тыс. 150 человек.
Ранее стало известно, что на Херсонщине силами и средствами воздушного командования "Юг" сбиты два ударных российских вертолета Ка-52.
Так, по состоянию на сегодня ВСУ уничтожили 263 российских вертолета в небе над Украиной.