Его сбило подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток".

Украинские защитники сегодня сбили очередной российский вертолет Ка-52.

"Сегодня, около 14:00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Потери России в Украине

Российская армия продолжает нести потери в Украине.

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Как сообщал УНИАН, за сутки украинские защитники уничтожили еще более 550 оккупантов, всего с начала полномасштабного российского вторжения потери врага возросли до 91 тыс. 150 человек.

Ранее стало известно, что на Херсонщине силами и средствами воздушного командования "Юг" сбиты два ударных российских вертолета Ка-52.

Так, по состоянию на сегодня ВСУ уничтожили 263 российских вертолета в небе над Украиной.

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