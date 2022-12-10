Рашисты продолжают нести потери в Украине / фото УНИАН (Александр Синица)

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 370 российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 декабря ориентировочно составляют:

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  • личного состава - около 93 тыс. 760 (+370) человек ликвидировано;
  • танков - 2 тыс. 940 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 5 тыс. 917 (+5);
  • артиллерийских систем – 1 тыс. 927 (+1);
  • РСЗО -397 (+2);
  • средств ПВО - 211;
  • самолетов - 281;
  • вертолетов – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 603;
  • крылатых ракет ‒ 592;
  • кораблей/катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 тыс. 535 (+4);
  • спецтехники - 167 (+3).

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - говорится в сводке.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 9 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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