За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 370 российских оккупантов.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 декабря ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 93 тыс. 760 (+370) человек ликвидировано;
- танков - 2 тыс. 940 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 5 тыс. 917 (+5);
- артиллерийских систем – 1 тыс. 927 (+1);
- РСЗО -397 (+2);
- средств ПВО - 211;
- самолетов - 281;
- вертолетов – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 603;
- крылатых ракет ‒ 592;
- кораблей/катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 тыс. 535 (+4);
- спецтехники - 167 (+3).
"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - говорится в сводке.
Война в Украине: ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, 9 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
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