Также уничтожены две вражеские реактивные системы залпового огня и три танка.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 370 российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 декабря ориентировочно составляют:

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личного состава - около 93 тыс. 760 (+370) человек ликвидировано;

танков - 2 тыс. 940 (+3) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 5 тыс. 917 (+5);

артиллерийских систем – 1 тыс. 927 (+1);

РСЗО -397 (+2);

средств ПВО - 211;

самолетов - 281;

вертолетов – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 603;

крылатых ракет ‒ 592;

кораблей/катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 тыс. 535 (+4);

спецтехники - 167 (+3).

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - говорится в сводке.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 9 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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