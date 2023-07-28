Россияне утверждают, что на кадрах момент падения обломков якобы украинской ракеты.

Российские паблики обнародовали видео момента "прилета" по центру Таганрога.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, на кадрах видно падение якобы обломков украинской ракеты С-200, сбитой над городом. Впрочем, видео скорее подтверждает, что российская ПВО не подбила ракету, ведь падала она довольно прицельно, а не хаотично, что характерно для падения обломков.

Взрывом разнесло несколько стен кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке. В ближайших домах выбиты стекла. Пострадали 14 человек, 7 из них госпитализированы.

Мэр города заявил, что в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации после падения обломков ракеты.

Взрыв в центре Таганрога 28 июля

Как сообщал УНИАН, в Таганроге Ростовской области произошел громкий взрыв. Постреждал одно из заведений общественного питания. Российские СМИ пишут, что в соседних домах выбило стекло взрывной волной. По их данным, взрыв произошел неподалеку от аквапарка "Лазурный", на улице адмирала Крюйса.

Тем временем в Сети публикуют снимки обломком, которые нашли на месте взрыва. РосСМИ отмечают, что они характерны для ракет систем С-200 или С-300. Известно о 15 пострадавших.

Министерство обороны РФ обвинило Украину в ракетном ударе по Таганрогу. По версии россиян, по городу ударили якобы ракетой комплекса ПВО С-200.

Вас также могут заинтересовать новости: