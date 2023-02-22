В МЧС России заявили о хакерской атаки.

Ряд радиостанций в городах Российской Федерации объявили об "угрозе ракетного удара". В МЧС России заявили об хакерской атаке.

"Внимание, внимание, угроза ракетного удара", - объявили на некоторых радиостанциях под звуки сирены.

Отмечается, что "тревогу" объявили в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске и Подмосковье на частотах радиостанций "Камеди", "Юмор ФМ" и "Авторадио". При этом отмечается, что российские СМИ также сообщили о похожей ситуации в Воронеже и Казани.

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Сначала в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга" заявили, что сигнал тревоги прозвучал якобы из-за технического сбоя. Позже в МЧС РФ сообщили, что воздушная тревога прозвучала из-за "хакерской атаки в некоторых регионах РФ".

Хакеры против войны и Путина - что известно

Хакеры, которые не согласны с действиями российской власти, уже неоднократно проявляли себя. Так, 20 августа 2022 года они взломали крымское телевидение и вместо пропаганды и лжи о войне россияне смотрели обращение президента Украины Владимира Зеленского.

31 января 2023 года в российском "Эрмитаже" произошел скандал, связанный с военными преступлениями армии РФ в Буче: на электронное табло музея вывели информацию "о событиях в украинской Буче".

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