В частности, пожар произошел на нефтебазе "ЛУКОЙЛа".

Сегодня ночью Краснодарский край РФ атаковали дроны, сообщается, что повреждена вышка связи, а также возник пожар на двух нефтебазах.

Как сообщают росСМИ, в Ейске зафиксированы повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков БПЛА.

Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе "ЛУКОЙЛа" произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА также загорелся резервуар с топливом. На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания.

Очевидцы публикуют видео пожара в социальных сетях.

Атаки на Россию

Это уже вторая атака дронов на Краснодарскую область за последние сутки. Накануне ночью БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, из которого армия РФ регулярно запускает по Украине дроны-камикадзе. В результате атаки была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть этого населенного пункта.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в России уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз.

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