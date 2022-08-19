Неизвестные совершили пожар и скрылись с места происшествия.

В Тверской области России подожгли военкомат, руководитель которого агитировал уничтожать украинцев.

Об этом сообщает InformNapalm.

В городе Конаково Тверской области России военкомат, где руководителем работает Юрий Неговора, загорелся. Неизвестные совершили пожар и скрылись с места происшествия. Окно запылало, но огонь удалось укротить, к сожалению.

В июле текущего года Неговора записал видео, на котором призвал россиян ехать на войну и убивать украинцев.

В середине мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщал, что с начала войны на российской территории зафиксировано не менее 12 случаев поджога военкоматов.

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