По итогам 2022 года россияне "вытянули" со счетов около 40 млрд долларов, что подвело Центрбанк РФ к черте валютного разорения.

ФСБ РФ встревожена недостаточным количеством иностранной валюты в российских банках. Дефицит возник на фоне действия западных санкций, которые сильно ограничивают в возможностях банковскую систему РФ.

Об этом пишет The Washingtom Post со ссылкой на утечку секретных материалов Пентагона. Сообщается, что разведчики США получили доступ к перехватам внутренних коммуникаций ФСБ.

В них говорится, что на данный момент Центральный банк РФ переживает один из самых масштабных оттоков валюты за всю историю существования организации. Клиенты массово выводят деньги со счетов.

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Только по итогам 2022 года россияне забрали валютных вкладов на сумму около 40 млрд долларов. Их общий объем в российских банках сократился до минимальных значений более чем за 10 лет.

Валютный рынок РФ "обеднел" на доллары, евро и китайский юань. Россияне испытывают трудности с покупкой этих валют. На фоне такой тенденции местные банки активно пытаются занять юани у Центрбанка. Их общий долг перед ведомством к середине апреля увеличился на 3,5 млрд юаней.

При этом в ЦБ пытаются сделать вид, что дефицита валюты в РФ не существует: по состоянию на март уровень ликвидных активов в российских банках достигал 55 млрд долларов, которые покрывали 46% средств россиян.

Россиян готовят к проблемам в экономике

Напомним, что о "трудностях", которые предстоят гражданам РФ по вине российского президента Владимира Путина, россиян предупредили еще в начале апреля. На данный момент западные санкции уже оказывают губительное влияние на российскую экономику и по мнение местного олигарха Олега Дерипаски, превратили РФ в страну бабуинов.

Недавно член совета НБУ Василий Фурман указал, что в случае, если Запад применит против России "полный блок" санкций, ситуация станет критической. Об этом также предупреждали в МВФ.

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